В Уфу приедет рэпер из Бруклина Tekashi69

Татуировки на лице, волосы, окрашенные во все цвета радуги, скандальные тексты и медленные биты - артист новой школы хип-хопа родом из Бруклина, 21-летний Даниэль Эрнандез отправился в мировое турне. Россия, и в частности, Уфа не стала исключением благодаря тесной дружбе Tekashi и рэпера Pharaoh: вместе с Глебом Голубиным он выступал в Праге.

С музыкой Даниэля связала непростая судьба: в четырнадцать лет он подрабатывал официантом, еще через год – продавал наркотики. Когда он понял, чем могут обернуться его увлечения. Все силы исполнитель направил на творчество и, кажется, все получилось – два клипа Tekashi69 собрали на YouTube порядка ста миллионов просмотров.

Клуб XI , 12 марта