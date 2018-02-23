Temnikova привезет в Уфу новую шоу-программу

Экс-солистка группы Serebro выступит в Уфе с презентацией нового сингла «Медленно». Специально для гастрольного тура певица подготовила танцевальную шоу-программу под руководством хореографа «Танцев на ТНТ» Екатерины Решетниковой и ее супруга Максима Нестеровича.


Песни Елены Темниковой («Импульсы», «Вдох», «Давай улетим», «Ревность», «Не обвиняй меня») неоднократно возглавляли русскоязычный чарт ITunes.


Огни Уфы, 9 марта

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Автор: Evelina
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