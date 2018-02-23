Девочка из Башкирии покорила жюри шоу «Голос.Дети»

Четырнадцатилетняя Назгуль Отузова развернула к себе кресла всех трех судей проекта «Голос. Дети»: Валерия Меладзе, Пелагеи и Басты. Участница исполнила песню на итальянском языке «Адажио». Певица призналась, что она самоучка, у нее нет специального музыкального образования. При этом она легко берет высокие ноты: после выступления Назгуль строгое жюри аплодировало стоя.

На шоу «Голос» Назгуль приехала и башкирского Янгантау.

«Там, где вы живете, все так поют? Может воздух у вас особенный? Надо поехать туда, подышать», – такой необычный комплимент получила участница от Валерия Меладзе.

«Каждый из нас будет счастлив, если ты выберешь его команду», подчеркнула Пелагея.