Борис Гребенщиков привезет в Уфу новый альбом

Бессменный лидер группы «Аквариум» возвращается в Уфу с презентацией нового альбома «Время N». Как отмечает сам Борис Гребенщиков, эта пластинка стала логическим продолжением его диска «Соль» 2014 года. Причем «Время N» – вторая часть готовящейся трилогии, для третей части музыкант уже записал 16 песен.

Альбом создавала интернациональная команда: Брайан Ино, гитарист Fairport Convention Ричард Томпсон, участники King Crimson саксофонист Мел Коллинз и барабанщик Джереми Стейси, симфонический оркестр из Киева, болгарский хор, а также музыканты из Туниса и Израиля. -

«Огни Уфы», 26 февраля.