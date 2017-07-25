В Уфе снова пройдет фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

С 14 по 16 сентября этого года в Уфе пройдет международный музыкальный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…», который успел стать ежегодным. Мероприятие проводится уже в третий раз.



В первый день фестиваля, 14 сентября, зрители смогут послушать юную пианистку Шио Окуи из Японии и 16-летнего скрипача из Швеции Даниэля Лозаковича.

Главными произведениями второго дня фестиваля станут симфония №9, концерт для фортепиано с оркестром №2, праздничная увертюра и джаз-сюита для симфонического оркестра №2

Д. Д. Шостаковича. Солировать будет обладатель II Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева Тимофей Владимиров.

Завершат мероприятие сюита «Американец в Париже» и фантазия для трубы и симфонического оркестра на темы «Золотого века джаза» Джорджа Гершвина. Солист – Вадим Эйленкриг (труба). Кроме того, в 16 сентября зрители смогут увидеть демонстрацию фильма Чарли Чаплина «Малыш» с живым музыкальным сопровождением.