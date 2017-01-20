22 января 2017 года в Концертном зале им. Ф.И.Шаляпина состоится концерт ансамбля современной музыки «Samrau», который представит пьесу Терри Райли «In C».

Особенность концерта заключается в его уникальности: одно исполнение этого произведения не может повторить другого, разные музыканты подходят к композиции принципиально иными путями. Мало того, никогда не известно, сколько будет исполнителей.

В далеком 1964 году Терри Райли записал на одном листе бумаги формулу, которая разворачивается в первобытный медитативно-гипнотический ритуал – вероятно, из того этапа нашей эволюции, когда мы, люди, впервые обнаружили ритм и высоту как средства особого контакта не только с самими собой, но и с чем-то иным. Технически пьеса состоит из пятидесяти трех музыкальных фраз, которые автор предлагает для исполнения заведомо неопределенному количеству исполнителей на любых видах музыкальных инструментов. Форма задается единственным четким ограничением: участники должны оставаться друг с другом на расстоянии двух-трех фраз, исполняемых последовательно.

Как отмечают организаторы проекта, для достижения насыщенной, многогранной фактуры музыки требуется не меньше пятнадцати музыкантов, действующих индивидуально, но в той же мере единым ансамблем. При этом исполнители неизбежно перемещают внимание, а в должных условиях – перемещаются сами и образуют спонтанные группы инструментов, звуковые потоки и пятна.