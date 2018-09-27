Телеканал оплатит ипотеку уфимской пары, победившей в конкурсе Instagram

Кирилл Глазков и Алина Плешанова в течение трех недель жили, выполняя задания телеканала «ТНТ». За парой наблюдали подписчики телеканала и оценивали их действия.

Кирилл и Алина каждое утро меняли облик вместе со стилистом, начинали утро с йоги, ходили на романтические завтраки и ужины, делали селфи на фоне заката и придумывали свою рэп-песню. Выполнив все 25 заданий, они набрали наибольшее количество баллов и получили в подарок возможность не думать об ипотеке в течение трех месяцев.

Руководство канала выбрало еще четыре пары, которые проведут отпуск в актив-отеле, забыв про быт и рутину.