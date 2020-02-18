Моргенштерн в свой день рождения бросил пить

Об этом Моргенштерн объявил в свойственной ему манере: свой вчерашний день рождения он отпраздновал, вылив в унитаз две бутылки вина, после чего обвинил алкоголь в том, что потерял форму.

Мотивы у такого поступка самые корыстные: Алишер Валеев устал мириться с маленькими гонорарами российских рэперов и планирует получить звание «Народного артиста», а для этого надо сменить имидж.

Моргенштерн предложил своим подписчикам худеть вместе с ним и пообещал за неделю скинуть более четырех килограммов без спорта, на одной только здоровой пище. Рассказывать о своей диете и отчитываться о прогрессе похудения эпатажный музыкант будет в Instagram.