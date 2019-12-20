Художник из Уфы стал одним из популярных пользователей в TikTok

Салават Фидаи создает микроскульптуры на кончиках карандашей. В своем профиле художник выкладывает небольшие ролики, где показывает процесс создания фигур.

Салават Фидаи является самым популярным автором в категории «Искусство». На его аккаунт в TikTok подписано более трех миллионов человек, а в его коллекции есть работы на разные темы: «Игра престолов», «Звездные войны», портреты известных людей и многое другое. Например, в прошлом году он вырезал из грифеля красного карандаша символ «Собака.ru».