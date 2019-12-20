Социальная сеть выбрала популярных авторов в семи категориях: «Искусство», «Юмор», «Анимация», «Фитнес», «Макияж», «Животные» и «Еда». В одной из них лидирует уфимский скульптор-миниатюрист Салават Фидаи.
Художник из Уфы стал одним из популярных пользователей в TikTok
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facebook.com/salavatfidaiart
Салават Фидаи создает микроскульптуры на кончиках карандашей. В своем профиле художник выкладывает небольшие ролики, где показывает процесс создания фигур.
Салават Фидаи является самым популярным автором в категории «Искусство». На его аккаунт в TikTok подписано более трех миллионов человек, а в его коллекции есть работы на разные темы: «Игра престолов», «Звездные войны», портреты известных людей и многое другое. Например, в прошлом году он вырезал из грифеля красного карандаша символ «Собака.ru».
Кроме того, стало известно, что в этом году в России пользователи в среднем смотрели по 16,25 млрд видео в месяц, а публиковали по 20,83 млн роликов.
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