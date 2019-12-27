Где в Уфе сдать на переработку новогодние елки?

Акция состоится 11, 12, 18 и 19 января. Новогодние деревья будут принимать на 24 площадках. Так, в Демском районе их можно будет сдать на улицах Магистральной, 2а и Евгения Столярова, 2; в Калининском — на Машиностроителей, 4, Глинки, 7, Зеленой, 1, Георгия Мушникова, 11 и Гвардейской 58/1; в Кировском — на Испытателей, 21, Дуванском бульваре, 22/2 и Софьи Перовской, 21/3; в Ленинском — на Силикатной, 20, Ирендык, 4, Артезианской, 18 и Коммунистической, 5; в Октябрьском — на Юрия Гагарина, 50/1 и 10/2, Рихарда Зорге, 44 и 50 лет СССР, 44; в Орджоникидзевском — на Александра Невского, 17, Комарова, 9 и проспекте Октября, 137; в Советском — на Менделеевой, 171 и 177/3, 50-летия Октября, 16/1, Минигали Губайдуллина, 6 и бульваре Хадии Давлетшиной, 11/1.

18 числа также можно будет сдать ели возле торговых центров «Аркада» и «Купец».

По данным пресс-службы Администрации Уфы, в прошлом году в городе за два дня было собрано около тысячи новогодних деревьев.