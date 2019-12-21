В Башкортостане упал спрос на живые елки

В 2015 году в Башкортостане заготавливалось порядка 260 тысяч елок, а в этом году — не более 100 тысяч. По данным Минлесхоза, хвойные деревья вырубались во время ухода за лесами. «По трассам газопроводов, линий электропередачи древесина и поросль вообще расти не должна, она как бы то ни было будет вырубаться и утилизироваться. Мы пошли по такому пути: вместо того, чтобы сжигать эти елочки, реализовывать их на радость населения», — сказал Марат Шарафутдинов.

Сегодня на базарах продаются 10-15% хвойных деревьев из леса, часть которых — верхушки от заготовленного на делянках делового леса. В лесном фонде елки практически не вырубаются.

Ранее аналитики Avito провели исследование рынка главного символа Нового года. Выяснилось, что в 2019 году 52% горожан из Уфы выбрали для украшения дома искусственные деревья, а оставшиеся 48% — живые елки.