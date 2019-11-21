С 2020 года пациентки ГКБ №13 перейдут в больницу №8, а персонал будет трудоустроен в другие учреждения.
В одной из крупнейших больниц Уфы закроют гинекологическое отделение
Больница является одной из крупных на севере города. По данным издания «Коммерсантъ», на ее месте появится центр оказания помощи онкологическим больным. В Минздраве сказали, что здесь это учреждение крайне необходимо.
Также в микрорайоне Инорс построят детский сад, который будет рассчитан на 345 мест. Рядом откроют школу и современный центр для занятия спортом.
Кроме того, в Уфе появятся двенадцать новых улиц. Одна из них будет названа в честь поэта Гали Ибрагимова. В этом году отмечается столетие поэта.
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