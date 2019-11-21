В 2023 году появится «Восточный выезд» из Уфы

Документ был подписан в Москве на форуме «Россия зовет!». Руководитель региона сказал, что для Башкортостана «это первый масштабный, крупный проект государственно-частного партнерства». «Сейчас структура соглашения такова, что и республиканский бюджет потянет, и банковские инструменты для нас очень удобны, и банк как коммерческая организация получит свою прибыль. Мы договорились о том, что будет и федеральное финансирование», — сказал Радий Хабиров.

На строительство «Восточного выезда» потратят 33,5 млрд рублей, из них более 20 млрд — федеральные средства. Тоннель, двухкилометровый мост, эстакада с двумя большими развязками появятся к 2023 году.

Глава региона написал в соцсетях, что до 2024 года все мосты в Башкортостане приведут в порядок. В этом году в республике отремонтируют двадцать восемь мостов, построят и реконструируют — двенадцать.