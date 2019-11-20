В Ленинском районе пройдут ремонтные работы. Люди будут без света несколько часов.
В Уфе отключат электричество
21 ноября в поселке Ветошниково по улице Вешняковская отключат электричество на один час в промежутке с девяти утра до пяти часов вечера. Ремонтные работы также пройдут на улицах Ферганская (дома №5, 6, 7, 8, 9), Волжская (дом №2), Ахметова (дома №12-30), Малая Ферганская (дома №2-11). Здесь света не будет четыре часа в промежутке с десяти утра до трех часов дня. Об этом сообщила Администрация города.
В начале ноября в Калининском и Орджоникидзевском районах отключали холодную воду. Рабочие заменяли запорную арматуру и ремонтировали подставки пожарного гидранта.
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