В Уфе отключат электричество

21 ноября в поселке Ветошниково по улице Вешняковская отключат электричество на один час в промежутке с девяти утра до пяти часов вечера. Ремонтные работы также пройдут на улицах Ферганская (дома №5, 6, 7, 8, 9), Волжская (дом №2), Ахметова (дома №12-30), Малая Ферганская (дома №2-11). Здесь света не будет четыре часа в промежутке с десяти утра до трех часов дня. Об этом сообщила Администрация города.

В начале ноября в Калининском и Орджоникидзевском районах отключали холодную воду. Рабочие заменяли запорную арматуру и ремонтировали подставки пожарного гидранта.