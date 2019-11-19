В Уфе состоится фестиваль кофе

На втором фестивале состоится чемпионат кофе. Бариста продемонстрируют свои творческие способности в латте-арт баттле, а в соревнованиях по каптестингу они испытают на прочность свою вкусовую память.

Помимо этого, каждый гость сможет подобрать зерна и аксессуары для заваривания кофе дома.

В этом году мероприятие состоится 20-21 ноября с 10.00 до 18.00 в комплексе «ВДНХ-Экспо Уфа».