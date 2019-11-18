В Уфе начали осушать озеро Кашкадан

В микрорайоне Сипайлово начали реконструировать парк Кашкадан. Сначала рабочие начали осушать озеро, чтобы оно стало более глубоким. По данным «РБК-Уфа», работы завершатся в следующем году, а примерно через пять лет здесь появятся береговая смотровая площадка, амфитеатр и различные арт-объекты.

В Башкортостане 2020 год посвятят благоустройству населенных пунктов. Эта идея принадлежит Главе Республики Радию Хабирову.

Руководитель региона с главами городов и районов рассмотрел обращения граждан. Как оказалось, больше всего их волнует вопрос окружающей среды. Люди жалуются на мусор, газоны, заброшенные здания, высохшие деревья, освещение.