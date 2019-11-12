Деньги из Фонда социальных целевых программ дадут компании, которая разработает проект благоустройства площади.
В Уфе выделят 20 млн рублей на благоустройство Советской площади
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В документе надо продумать благоустройство парковки, пешеходных и подъездных путей, озеленение и установку памятника генералу Минигали Шаймуратову и фонтана. Об этом сообщило информагентство «Башинформ».
Скорее всего, парковку перенесут под землю, а на ее месте установят статую командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Эта идея принадлежит Главе Республики Радию Хабирову.
На разработку проекта дается время до 31 января 2020 года.
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