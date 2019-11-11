На Нагаевском шоссе установили пять дорожных знаков, ограничивающие скоростной режим до 40 и 60 км/ч.
В Уфе введено ограничение скоростного режима
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vk.com/ufa
На трассе Уфа-Нагаево изношена дорога. Зимой из-за этого могут произойти аварии, поэтому было приятно решение установить дорожные знаки, ограничивающие скорость. Об этом сообщила Администрация города.
В 2020-2021 годах на Нагаевском шоссе начнется капитальный ремонт. Подрядчик － «Башкиравтодор».
До конца 2019 года также отремонтируют больше 1000 км дорог. В нормативное состояние приведут как региональные трассы, так и дороги межмуниципального и местного значения.
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