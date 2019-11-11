В Уфе введено ограничение скоростного режима

На трассе Уфа-Нагаево изношена дорога. Зимой из-за этого могут произойти аварии, поэтому было приятно решение установить дорожные знаки, ограничивающие скорость. Об этом сообщила Администрация города.

В 2020-2021 годах на Нагаевском шоссе начнется капитальный ремонт. Подрядчик － «Башкиравтодор».

До конца 2019 года также отремонтируют больше 1000 км дорог. В нормативное состояние приведут как региональные трассы, так и дороги межмуниципального и местного значения.