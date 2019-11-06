Сначала проходят рейды － на автомобилях оставляют уведомление о добровольном перемещении. После водителю дается десять дней, чтобы убрать машину. Если этого не происходит, то транспорт эвакуируют на спецстоянку, откуда владелец может забрать автомобиль только оплатив штраф.

Начальник Управления ЖКХ и строительства Администрации Октябрьского района Уфы Олег Шустиков сказал, что машина подвергнется утилизации, если хозяин ничего не предпримет на последнем этапе.

Глава Башкортостана Радий Хабиров считает, что эта проблема безопасности, удобства, комфорта и чистоты. И начатую работу нужно довести до конца.