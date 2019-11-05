В Уфе отключат холодную воду

В среду, 6 ноября, в Калининском районе отключат холодную воду с десяти утра до восьми вечера. Рабочие заменят запорную арматуру на улицах Нежинская 30, 32, 34, Маяковского 4, Интернациональная 53, 55, 57

На следующий день на семь часов останутся без воды в Орджоникидзевском районе. В домах 129, 131, 131/1а на проспекте Октября будут ремонтировать подставки пожарного гидранта.

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