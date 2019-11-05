В концертном зале «Башкортостан» прошло собрание ко Дню народного единства. На мероприятии выступили творческие коллективы и исполнители из разных городов и районов республики.
В Уфе отметили День народного единства
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culture.bashkortostan.ru
Собрание открыл заместитель Премьер-министра Правительства республики Андрей Назаров. Он прочитал поздравление Главы Башкортостана Радия Хабирова, который пожелал «крепкого здоровья, душевного тепла, мира и добра».
После Андрей Назаров рассказал про новый праздник － День национального костюма. Его будут отмечать два раза в год － в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.
Мероприятие завершилось концертом, где выступили ансамбль народного танца им. Гаскарова, квинтет кураистов БГФ им. Ахметова, театр танца из Стерлитамака и другие.
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