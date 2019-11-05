В Уфе отметили День народного единства

Собрание открыл заместитель Премьер-министра Правительства республики Андрей Назаров. Он прочитал поздравление Главы Башкортостана Радия Хабирова, который пожелал «крепкого здоровья, душевного тепла, мира и добра».

После Андрей Назаров рассказал про новый праздник － День национального костюма. Его будут отмечать два раза в год － в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.

Мероприятие завершилось концертом, где выступили ансамбль народного танца им. Гаскарова, квинтет кураистов БГФ им. Ахметова, театр танца из Стерлитамака и другие.