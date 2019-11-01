Отбор в команды наставников будут проходить 177 человек. Каждый член жюри выберет только шестерых.
Пять человек из Уфы прошли кастинг в шоу «Танцы»
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Всего три команды － Мигеля, Егор Дружинина и Татьяны Денисовой. В шестом сезоне им будут помогать Иван Дорн, Елена Темникова, Ксения Бородина, Ольга Бузова и Юлия Ахмедова.
Кастинг прошли пять человек из Уфы: Тагир Гиндуллин, Ksu Max, Энтони Богданов, Илья и Альмира Дорны.
Тагир Гиндуллин пробует свои силы уже в третий раз. В этом году он также станцевал брейк-данс. После чего телеканал «ТНТ» назвал его новым секс-символом шоу.
Ksu Max удивила наставником тем, что исполнила дэнсхолл в маске петуха. Она могла не пройти в следующий этап, но Егор Дружинин уговорил Мигеля и Татьяну Денисову дать ей шанс.
Отбор в команды будут проходить и супруги Дорны. Альмира Дорн призналась, что знаменитая фамилия мешает ее мужу, потому что сначала люди представляют его брата Ивана Дорна, а после смотрят на Илью.
Энтони Богданов выступил с авторской хореографией. Телевизионный кастинг он проходил впервые.
Ведущей шоу «Танцы» будет Ляйсан Утяшева.
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