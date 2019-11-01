Пять человек из Уфы прошли кастинг в шоу «Танцы»

Всего три команды － Мигеля, Егор Дружинина и Татьяны Денисовой. В шестом сезоне им будут помогать Иван Дорн, Елена Темникова, Ксения Бородина, Ольга Бузова и Юлия Ахмедова.

Кастинг прошли пять человек из Уфы: Тагир Гиндуллин, Ksu Max, Энтони Богданов, Илья и Альмира Дорны.

Тагир Гиндуллин пробует свои силы уже в третий раз. В этом году он также станцевал брейк-данс. После чего телеканал «ТНТ» назвал его новым секс-символом шоу.

Ksu Max удивила наставником тем, что исполнила дэнсхолл в маске петуха. Она могла не пройти в следующий этап, но Егор Дружинин уговорил Мигеля и Татьяну Денисову дать ей шанс.

Отбор в команды будут проходить и супруги Дорны. Альмира Дорн призналась, что знаменитая фамилия мешает ее мужу, потому что сначала люди представляют его брата Ивана Дорна, а после смотрят на Илью.

Энтони Богданов выступил с авторской хореографией. Телевизионный кастинг он проходил впервые.

Ведущей шоу «Танцы» будет Ляйсан Утяшева.