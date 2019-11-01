Глава Башкортостана Радий Хабиров сказал, что ее давно пора было отремонтировать. Лестницу построили в 60-е годы.
В Уфе восстанавливают «Дежневскую лестницу»
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vk.com/radiyhabirov
Руководитель республики написал в соцсетях, что в Уфе к 75-летию Победы появится обновленная, красивая и функциональная достопримечательность. Строители закончат работу 15 ноября.
Радий Хабиров также поручил привести в порядок все памятники, обелиски, стелы и мемориалы. «Каждый глава района, города, поселения должен взять эти вопросы под личный контроль», － сказал на заседании по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Глава Башкортостана.
Помимо этого, надо проверить, как живет в республике каждый ветеран. Вопрос с обеспечением участников войны жильем должен быть решен к 9 мая.
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