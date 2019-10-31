Теперь водителям надо заранее планировать свой маршрут. В городе на время изменится движение транспорта.
В Уфе перекроют улицу Правды
1 ноября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Из-за этого с 8:00 до 16:00 по улице Правды на участке от Таллинской до Ухтомского будет закрыто движение транспорта.
Также до конца этого года перекрыли улицу Лесунова в Калининском районе. В микрорайоне Инорс строят дорогу. Работники уже сняли растительный слой, вырубили деревья, кусты и отсыпали дорожное полотно песчано-гравийной смесью.
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