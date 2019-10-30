Ролик о Башкортостане получил награду Международного фестиваля туристических фильмов

В ролике молодой человек путешествует по республике, пробудет разные виды активности и знакомится с культурой и историей Башкортостана. Так авторы ролика хотели обратить внимание на туристический потенциал региона, стимулировать туристов его посетить и доказать, что в Башкортостане есть чем заняться любителям приключений.