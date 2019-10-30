Студии Tip-Top Team вручили специальный приз польского фестиваля FilmAT Festival. Награду креативная продакшн-студия получила за ролик о туристическом бренде республики Башкортостан Terra Bashkiria.
Ролик о Башкортостане получил награду Международного фестиваля туристических фильмов
В ролике молодой человек путешествует по республике, пробудет разные виды активности и знакомится с культурой и историей Башкортостана. Так авторы ролика хотели обратить внимание на туристический потенциал региона, стимулировать туристов его посетить и доказать, что в Башкортостане есть чем заняться любителям приключений.
Церемония награждения конкурсантов прошла в Варшаве. На FilmAT Festival представили новые документальные фильмы, телевизионные репортажи и туристические фильмы. Работы оценивало жюри, среди которых были режиссеры, фотографы, руководители комитетов по туризму, продюсеры и журналисты.
В интервью «Уфа.Собака.ru» генеральный директор продакшн-студии Виталий Новиков рассказал, в чем глобальная миссия видеомейкера в Уфе, и почему главная тенденция в рекламе – отказ от трендов.
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