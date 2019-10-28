В Уфе отключат горячую и холодную воду

Завтра, 29 октября, в Кировском районе отключат горячую и холодную воду с десяти утра до шести вечера. По данным «Уфаводоканала», рабочие будут заменять запорную арматуру в домах №67 и 69 на улице Свердлова.

Также в этот день останутся без воды с половины одиннадцатого утра до полдевятого вечера в Советском районе. На улицах Революционная 39, 41/1, 43 и Ленина 61 заменят запорную арматуру и устранят повреждения в техподполье.

В среду на десять часов отключат холодную и горячую воду в Орджоникидзевском и Калининском районах. Заменять запарную арматуру начнут в десять утра на улицах Ульяновых, 13, 15, Нежинская 12, 14, 16, 18а.

31 октября с десяти утра до двух часов дня в Калининском районе рабочие будут заменять пожарный гидрант. Холодной воды не будет на улицах Черновицкая, Колхозная, Нестерова и других. Со списком адресов можно ознакомиться на сайте.