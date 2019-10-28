В Уфе на светофорах установили светодиодные полосы

Первая полоса появилась на магистрали Уфа-Аэропорт. После их установили возле Конгресс-холла «Торатау» и центра «Олимп», а также на перекрестках Заки Валиди и Новомостовой, Заки Валиди и Советской, Октября и Города Галле, Октября и 50 лет СССР.

Заместитель главного инженера «Уфагорсвета» Руслан Яхиббаев сказал, что светодиодные полосы появятся и в других местах.

Помимо этого, возле школ города установили контейнеры для раздельного сбора мусора. По данным Администрации Уфы, они появятся во всех учебных заведениях.