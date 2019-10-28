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В Уфе на светофорах установили светодиодные полосы

Светодиодные полосы должны улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах города. Они дублируют сигнал светофоров, тем самым заранее сообщают о смене цвета.

  • vk.com/ufa

Первая полоса появилась на магистрали Уфа-Аэропорт. После их установили возле Конгресс-холла «Торатау» и центра «Олимп», а также на перекрестках Заки Валиди и Новомостовой, Заки Валиди и Советской, Октября и Города Галле, Октября и 50 лет СССР.

Заместитель главного инженера «Уфагорсвета» Руслан Яхиббаев сказал, что светодиодные полосы появятся и в других местах.

Помимо этого, возле школ города установили контейнеры для раздельного сбора мусора. По данным Администрации Уфы, они появятся во всех учебных заведениях.

 

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ufasobakaru,
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