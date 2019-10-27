В Уфе состоялся гала-концерт фестиваля «Ломая барьеры»

На фестивале были четыре интерактивны зоны: «Общайся», «Развивайся», «Твори» и «Паспорт здоровья». На первой участникам рассказали, как общаться с глухими и слепыми людьми, на второй провели научно-познавательные представления. Третья зона — место для творчества, где делали поделки и лепили из пластилина, а на четвертой врачи Республиканской детской клинической больницы провели прием без предварительной записи.

Кроме того, прошел круглый стол, на которой подняли вопрос поддержки детей-инвалидов. Завершился седьмой межрегиональный фестиваль «Ломая барьеры» концертом.

В организации фестиваля помогали волонтеры, одним из которых мог стать любой желающий. Так, Ирина Артемьева — студентка Стерлитамакского филиала БашГУ — рассказала, что ей нравится участвовать в подобных мероприятиях. «Это заставляет по-другому взглянуть на мир. Каждый из этих детей достоин восхищения: несмотря ни на что, они улыбаются каждому новому дню, не сетуют на судьбу, борются со всеми ограничениями, которые встают на их пути», — сказала волонтер.