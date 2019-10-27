В Уфе пройдет предпринимательский форум «Мой бизнес»

Форум «Мой бизнес» пройдет 30 октября на «Уфа-Арене». Перед участниками выступят шестнадцать спикеров, среди которых эксперт №1 по франчайзингу в России, совладелец компании Fort Family Сергей Дегтярев, основатель танцевальной школы YouDance, рекламного агентства YDigital Виталий Крюков, основатель продуктового бренда «Байский стол», маркетингового агентства «Пчела» Лилия Сафина и другие. Они расскажут о трендах будущего, развитии бизнеса в Уфе, рекламной стратегии и секретах построения эффективной команды.

В мае на открытии центра «Мой Бизнес» Глава Башкортостана Радий Хабиров сказал, что сегодня малый и средний бизнес — «один из главных драйверов экономики региона». И руководитель республики приложит максимум усилий для того, чтобы предпринимателям было комфортно работать.