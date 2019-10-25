В Уфе началась подготовка к Новому году

Сейчас решаются вопросы связанные с дизайном ледовых городков. На оперативном совещании мэр Уфы Ульфат Мустафин сказал, что время летит быстро и надо ускоряться.

Также стартовал конкурс лучших новогодних и рождественских оформлений среди организаций и учреждений города «Уфа праздничная». Его цель － улучшить внешний вид улиц. Победитель получит 150 тысяч рублей.

В Башкортостане на новогодних каникулах могут отменить продажу алкоголя. Эту идею предложил Глава Республики.