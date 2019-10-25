На площади имени Ленина установят живую елку, на площади Салавата Юлаева － искусственную. Всего их в городе будет 20.
В Уфе началась подготовка к Новому году
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Сейчас решаются вопросы связанные с дизайном ледовых городков. На оперативном совещании мэр Уфы Ульфат Мустафин сказал, что время летит быстро и надо ускоряться.
Также стартовал конкурс лучших новогодних и рождественских оформлений среди организаций и учреждений города «Уфа праздничная». Его цель － улучшить внешний вид улиц. Победитель получит 150 тысяч рублей.
В Башкортостане на новогодних каникулах могут отменить продажу алкоголя. Эту идею предложил Глава Республики.
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