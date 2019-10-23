На мероприятии поднимут вопросы бережного отношения к природе, осознанного потребления природных ресурсов и вторичной переработки сырья. На фестивале будет пять площадок: «Кафе ремонта», «Еще раз маркет», «Субботка-переработка», «Лекторий» и «Генератор сделок».
В Уфе состоится экологический фестиваль «Еще раз фест! Recycle fest»
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instagram.com/oncemorefest
«Кафе ремонта» － площадка, где любой желающий может починить или восстановить технику, одежду, книги. На «Еще раз маркете» будет распродажа апсайкл-вещей. «Субботка-переработка» － место для сдачи бумаги, картона, пленки, алюминия и пластика. Обсудить экологические проблемы можно на «Лектории», поиграть в игру, которая тренирует навыки взаимообеспечения ресурсами в реализации местных инициатив, － на «Генераторе сделок».
Третий фестиваль «Еще раз фест! Recycle fest» пройдет в парке «Россия – моя история». Здесь также будет работать выставка вещей из переработанных отходов Московского музея дизайна «Фантастик Пластик».
Начало мероприятия в 12:00.
Подробнее об экофестивале можно узнать из интервью организатора Мансура Юмагулова.
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