В Уфе состоится экологический фестиваль «Еще раз фест! Recycle fest»

«Кафе ремонта» － площадка, где любой желающий может починить или восстановить технику, одежду, книги. На «Еще раз маркете» будет распродажа апсайкл-вещей. «Субботка-переработка» － место для сдачи бумаги, картона, пленки, алюминия и пластика. Обсудить экологические проблемы можно на «Лектории», поиграть в игру, которая тренирует навыки взаимообеспечения ресурсами в реализации местных инициатив, － на «Генераторе сделок».

Третий фестиваль «Еще раз фест! Recycle fest» пройдет в парке «Россия – моя история». Здесь также будет работать выставка вещей из переработанных отходов Московского музея дизайна «Фантастик Пластик».

Начало мероприятия в 12:00.

Подробнее об экофестивале можно узнать из интервью организатора Мансура Юмагулова.