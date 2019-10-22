В Уфе появился арт-объект с символом города

Глава Кировского района написал в соцсетях, что «это небольшой эксперимент». Если «куница приживется на новом месте и не станет жертвой вандалов», то в парках, скверах появятся другие арт-объекты. Также Илвир Нурдавлятов ждет предложений о том, каких персонажей можно установить.

В Башкортостане 2020 год посвятят благоустройству населенных пунктов. Эта идея принадлежит Главе республики Радию Хабирову.

Как оказалось, больше всего людей волнует вопрос окружающей среды. Они жалуются на мусор, газоны, заброшенные здания, высохшие деревья, освещение.