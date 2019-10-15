В сквере Ленинского района возложили цветы к его памятнику. После мероприятие продолжилось в гимназии №39.
В Уфе почтили память Мустая Карима
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ufacity.info
Школьники устроили флешмоб «Наш – на все сто», а в актовом зале гимназии прошли «Мустаевские чтения». Участники прочитали стихотворения на различных языках.
На мероприятии также присутствовала дочь драматурга. «Отец был очень счастливым человеком. Он жил с большим запасом счастья», – сказала Альфия Каримова.
Юбилей поэта и писателя состоится в это воскресенье. За день до этого в Уфе покажут документальный фильм Саиды Медведевой. В создании картины «Мустай» приняли участие Никита Михалков, Сергей Безруков, Чулпан Хаматова и многие другие.
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