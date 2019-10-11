Аэропорт Уфы увеличит количество рейсов по популярным направлениям

По сравнению с прошлым годом, в этот осенне-зимний сезон станет больше рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Сочи, Надым и другие города России. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Кроме этого, приводится статистика: за 9 месяцев с начала года пассажиропоток аэропорта составил 2,7 млн человек. На внутренних авиалиниях он увеличился на 10%, а на международных вырос на 1,6%.

В лидеры по посещаемости в 2019 году выбилась Турция: за границу жители республики чаще всего летали в Анталью, Даламан и Стамбул. В этом году открылись новые рейсы в Вену, Санью (Китай), а к выполнению полетов из Уфы в Баку приступил лоукостер Buta Airways – со скидкой до столицы Азербайджана в ноябре можно долететь примерно за 3500 рублей.

Среди внутренних рейсов большую часть пассажиропотока обеспечили Москва, Санкт-Петербург и Нижневартовск. В этом году открылся прямой рейс из Уфы в Нарьян-Мар.