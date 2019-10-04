Комсомольская улица в Уфе будет перекрыта до июля 2020 года

Участок дороги будут реконструировать в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – об этом сообщается на сайте Администрации города.

С 5 октября до 1 июля 2020 года движение перекроют на половине проезжей части улицы Комсомольской – от улицы Бессонова до улицы Города Галле. Автовладельцев просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам и предусмотреть альтернативный маршрут или выделить на дорогу больше времени.

Весь проект реконструкции улицы займет три года и будет завершен в 2021 году: попеременно будут перекрывать одну сторону дороги, чтобы не создавать больших помех движению транспорта. За это время дорожно-ремонтные работы проведут на участке Комсомольской от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума: его протяженность составляет почти 4 км.