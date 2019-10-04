В течение месяца в Уфе будут периодически перекрывать участок улицы Правды
Движение транспорта будет ограничено только в выходные – из-за проведения ярмарок. Об этом сообщили на сайте Администрации города.
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ufacity.info
Начиная с этой субботы, будут периодически перекрывать участок улицы Правды: с 8.00 до 16.00 5, 11, 12, 19, 26 октября и 2 ноября. Ограничивать движение транспорта будут от улицы Таллинской до улицы Ухтомского.
На время действия ограничения движения на участке изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.
Администрация города просит с пониманием отнестись ко временным вводимым ограничениям движения и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.
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