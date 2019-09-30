Строительство дельфинария в Уфе обсудят с жителями города

Неравнодушных горожан приглашают на обсуждения строительства океанариума в Сипайлово. Открытые слушания пройдут 30 сентября в 18.30 в актовом зале «Татарской гимназии № 84» по адресу ул. Бикбая, 31/1. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Ранее на платформе Change.org жители Уфы создали петицию с призывом выступить против строительства дельфинария, адресованную Главе администрации города Ульфату Мустафину. Сейчас петицию подписали больше 53 тысяч пользователей.

Создатели петиции отмечают, что половина стран Европейского союза отказалась от дельфинариев на своей территории. По их словам, аттракционы и представления с дельфинарии не способны воспитать в человеке добрые качества, поскольку само содержание дельфина в неволе – это жестокость.

На территории парка «Кашкадан» уже проводится реконструкция в рамках программы «Формирование современной городской среды». Строительство океанариума начали обсуждать в начале сентября этого года. Администрация города поддержала проект: инвестор планирует вложить 700 миллионов рублей в строительство дельфинария, а возводить его планируют уже в следующем году.