На следующей неделе в нескольких районах Уфы отключат водоснабжение

В рамках планового ремонта на следующей неделе предприятие «Уфаводоканал» запланировало отключение горячей и холодной воды. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Без горячей и холодной воды в разной степени останутся жители Калининского и Орджоникидзевского районов города. Например, в понедельник, 30 сентября с 10 до 22 часов холодную воду отключат по ул. Мушникова – в домах 13/1, 13/2, 15, 15/1.

В среду, 2 октября, с 12 до 22 часов холодную воду отключат на ул. Совхозной 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30.

В четверг, 3 октября, в Орджоникидзевском районе с 11 до 16 часов горячей и холодной воды не будет на ул. Блюхера 28, 32, 32/1, 36. С 11 до 21 часа холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Чудинова, 2, 4, 10, 12, 14, 16;

ул. Блюхера, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 25/1, 27/1, 27/2;

ул. Бульвар Славы, 1а, 1в.

Подробный график отключения воды в Калининском и Орджоникидзевском районе с адресами опубликован на сайте «Уфаводоканала».