В Башкортостане начнут строительство 16 новых бассейнов

Как выяснилось, в настоящее время их не хватает больше чем в пятнадцати муниципалитетах республики.

Заместитель председателя Госстроя республики Артем Ковшов представил план строительства спортивных комплексов с бассейнами до 2024 года на «стройчасе» – еженедельном совещании по строительству. Предполагается, что новые спорткомплексы будут работать как «конструктор», который можно адаптировать и внешне, и по планировке, с разными вариантами спортивных залов. Наиболее подходящий комплекс, который можно взять за основу – это физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый в Ермекеевском районе.

В июле в микрорайоне Затон открыли центр спортивной подготовки с самым крупным в городе бассейном протяженностью 50 метров. Но в других городах республики для людей, которые занимаются плаванием, спортивных объектов не хватает: Врио Главы республики Радий Хабиров сообщил в соцсетях, что обеспеченность бассейнами по Башкортостану составляет всего 15%.