В Уфе исполнят Рок в защиту животных

3 октября пройдет Международный благотворительный фестиваль, в котором уже участвуют более 80 городов России и зарубежья.

Жители города смогут пообщаться с единомышленниками и послушать музыку от известных рок- музыкантов. На фестивале выступят Via Chappa, Sahara Camels, Вероника Муртазина, группа «Тяжелое время» и другие исполнители.

Организаторы поделятся опытом помощи животным: ветеринары расскажут о пользе стерилизации и ответственном обращении с питомцами и расскажут, что делать, если нашли беспомощное животное. «Основная цель фестиваля - донести окружающим, что мы все равны в этом мире: и животные и люди. Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них. Пусть этот фестиваль будет первым шагом к объединению людей делать что-то хорошее», – написано на странице фестиваля в соцсети.

Концерт начнется в 19.00 в развлекательном комплексе «Огни Уфы». Вход на мероприятие свободный.