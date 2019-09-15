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В Уфе проходит благотворительная выставка

Фотопроект «Счастливый билет» помогает привлечь внимание жителей республики к проблемам усыновления.

  • ufacity.info

Выставка проводится уже во второй раз. Фотосессии для нее проводились в Доме ребенка и трех детских домах Уфы. За время съемок ребята познакомились со спортсменами, актерами, писателями, телеведущими и другими известными личностями: в проекте участвовали около тридцати детей.

Проект уже получил первые результаты: двенадцать его участников обрели своих родителей. Новый дом ребята нашли не только в Уфе, но и в Салавате, Белорецке, Балтачевском районе республики, а также в Санкт-Петербурге, Тюмени и Нижнем Новгороде.

Выставка фотографий детей «Счастливый билет» расположена на втором уровне Центра торговли и развлечений «Мир».

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Автор: karinakim
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