В центре города открылся Музей истории Уфы

В доме № 72 по улице Ленина располагаются больше тысячи экспонатов, которые хранят в себе культурное наследие прежних поколений.

В музее переплетаются мультимедийные технологии и традиционное экспонирование. В четырех экспозиционных залах представлены исторические блоки, которые посвящены основанию и развитию Уфы, ее развитию на фоне промышленных и архитектурных преобразований. Один из разделов музея называется «Город – устремленный в будущее»: там можно ознакомиться с виртуальным планом развития Уфы до 2050 года.

Для первых посетителей уже провели экскурсии: их познакомили с историей и современными реалиями города, жизнью и деятельностью горожан, которые внесли вклад в развитие и становление Уфы.

В музее планируют проводить конференции, передвижные временные выставки и просмотры исторических фильмов. В честь открытия руководство Музея истории города Уфы объявило о старте акции – с 13 по 15 сентября вход для всех желающих бесплатный с 10 до 20 часов.