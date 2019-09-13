В Уфе пройдет фестиваль «Башкирский мед»

Мероприятие состоится 14 сентября на площади имени Ленина. На продажу здесь выставят различные сорта меда, продукцию пчеловодства и апитерапии.

Мед оценят по разным параметрам и выберут победителей в номинациях «Лучшее оформление торговой точки пчеловода», «Самый лучший мед», «Семейная династия пчеловодов», и других. Для посетителей с детьми проведут игры и конкурсы.

Фестиваль начнется в девять утра и продлится до пяти часов.