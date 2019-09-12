В Уфе для будущих мам проведут арт-терапию

По мнению психологов, арт-терапия — это скорее обретение гармонии и развитие личности, чем лечение. В Башкирском художественном музее имени М.В. Нестерова для тех, кто готовится стать матерью, проведут уроки по лепке из глины.

Сколько существует направлений в искусстве, столько же можно выделить и направлений в арт-терапии. «Лепка из глины во время беременности благоприятно воздействует на весь организм женщины — восстанавливает душевное равновесие, гармонизирует, несет радость. Ощущение пластичности глины и ее податливости способствуют умиротворению и созиданию себя», – пишут организаторы.

Занятия будут проходить по вторникам в 12.00 в главном здании музея на Гоголя 27, а по пятницам – в выставочном зале «Ижад» на Космонавтов 22. Курс будет проводить художница-керамистка Юлия Ларц.

Лепку из глины участницы совместят с посещением выставочных залов музея.