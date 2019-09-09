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В Уфе пройдет чемпионат России по бильярдному спорту

В городе с 11 до 15 сентября будет проходить Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. В числе заявленных дисциплин есть и бильярд.

  • Фото: freepik.com

Такой спортивный фестиваль пройдет в Уфе впервые, в город приедут более 500 участников из 23 регионов страны. В программу соревнований вошли акробатический рок-н-ролл, армрестлинг, бильярдный спорт, борьба на поясах, всестилевое каратэ, гиревой спорт, городошный спорт, корэш, лапта, мас-рестлинг, самбо, танцевальный спорт, тхэквондо, чир спорт, хоккей с мячом, шашки, перетягивание каната, а также национальные виды спорта.

Турнир по бильярду откроется 11 сентября в 12.00 часов в бильярдном клубе «Олимп». За первое и второе место победителям присудят звание «мастер спорта».

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Автор: ufasobakaru
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