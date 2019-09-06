Уфимцы стали победителями премии WOW Awards
Эта награда вручается за самые эффективные и креативные рекламные проекты компаний рынка недвижимости по всей России. Рекламная кампания «Добрый Дедушка Дроздов» принесла победу студиям TIP-TOP TEAM, Paradox Box и группе компаний «Первый Трест».
Уфимцы одержали победу в двух номинациях – «Спецпроект в социальных сетях» и «Рекламный модуль в печатном СМИ». Церемония награждения WOW Awards прошла в Москве. На странице премии отмечено, что финалисты из Уфы не только «догоняют» московский и питерский рынок по уровню, но в отдельных номинациях соревнуются с лидерами на равных. Организаторы премии пишут, что жюри было потрясено энергетикой уфимцев, активностью и стремлением делать качественные проекты и советуют«обратить внимание на этих ребят».
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