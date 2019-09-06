Из Уфы до Казани можно будет доехать на поезде
Прямое железнодорожное сообщение между двумя городами будет восстановлено в начале зимы. В 2017 году этот маршрут признали нерентабельным.
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Фото: пресс-служба администрации Уфы
Как следует из расписания РЖД, прямое сообщение появится с 9 декабря этого года. Теперь из Казани до Уфы можно будет доехать по четным дням, а в обратном направлении по нечетным. Беспересадочные вагоны введут в составах по маршрутам: Казань — Самара, Москва — Челябинск, Уфа — Санкт-Петербург, Самара — Казань. Их будут перецеплять от железнодорожных составов в Ульяновске. Общее время в пути составит примерно 21 час.
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