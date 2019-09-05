В Уфе планируют построить океанариум

Новый объект будет представлять собой четырехуровневый развлекательный комплекс. В него войдут дельфинарий на 700 посадочных мест, зона аквариумов с пресноводными рыбами, тропический ботанический сад. Также в здании будет пятнадцать террариумов и вольеров для земноводных – крокодилов, черепах, питонов и анаконд. Проект был представлен сегодня на совещании в администрации Уфы. Инвестор планирует вложить в строительство около 700 миллионов рублей. Мэр Уфы Ульфат Мустафин поддержал инициативу, реализовать проект планируется в 2020 году.