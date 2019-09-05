В Уфе планируют построить океанариум
В нем будет дельфинарий, тропический сад, вольеры со змеями и крокодилами. Строить океанариум собираются в уфимском парке «Кашкадан».
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Фото: freepik.com
Новый объект будет представлять собой четырехуровневый развлекательный комплекс. В него войдут дельфинарий на 700 посадочных мест, зона аквариумов с пресноводными рыбами, тропический ботанический сад. Также в здании будет пятнадцать террариумов и вольеров для земноводных – крокодилов, черепах, питонов и анаконд. Проект был представлен сегодня на совещании в администрации Уфы. Инвестор планирует вложить в строительство около 700 миллионов рублей. Мэр Уфы Ульфат Мустафин поддержал инициативу, реализовать проект планируется в 2020 году.
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