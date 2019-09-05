В Уфе до 2020 года будет перекрыт участок улицы Мустая Карима

Всего за этот строительный сезон этого года в Уфе будут отремонтированы более 47 километров городских дорог. Сегодня ремонтные работы ведутся на 17 объектах.

К капитальному ремонту улицы Мустая Карима уже приступили: на участке будут менять покрытие, укладывать тротуарную плитку, устраивать газон, установят фонари и отремонтируют пешеходную часть.

На все это время – до начала 2020 года – будет перекрыт участок от улицы Коммунистической до улицы Чернышевского. Протяженность участка составляет 270 метров.

В период проведения ремонта временно ограничат ограничение движения транспорта, что затруднит проезд на отдельных участках проезжих частей с интенсивным движением. Автомобилистов просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам и пользоваться альтернативными путями.