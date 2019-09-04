5 сентября в Черниковке ограничат движение транспорта
В связи с проведением концерта, посвященного 100-летию образования республики, перекроют несколько улиц.
В пресс-службе мерии сообщили, что завтра с 6 утра до 23 часов для транспорта будет закрыта парковка перед Дворцом культуры «Моторостроитель».
С 18 до 23 часов движение транспорта будет закрыто по ул. Машиностроителей — на участке от улиц Черниковской до Орджоникидзе, а также по улице Первомайской — на участке от Кремлевской до Машиностроителей.
Схема движения маршрутов общественного транспорта в эти часы будет изменена.
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