5 сентября в Черниковке ограничат движение транспорта

В связи с проведением концерта, посвященного 100-летию образования республики, перекроют несколько улиц.

В пресс-службе мерии сообщили, что завтра с 6 утра до 23 часов для транспорта будет закрыта парковка перед Дворцом культуры «Моторостроитель».

С 18 до 23 часов движение транспорта будет закрыто по ул. Машиностроителей — на участке от улиц Черниковской до Орджоникидзе, а также по улице Первомайской — на участке от Кремлевской до Машиностроителей.

Схема движения маршрутов общественного транспорта в эти часы будет изменена.